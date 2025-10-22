プロ野球・ヤクルトの池山隆寛新監督が22日、翌23日に行われるドラフト会議について意気込みを語りました。池山新監督はスカウト陣らとの会議後、取材に応じました。1位指名選手の具体的な名前を記者から「もし差し支えなければ・・・」と尋ねられると、「差し支えがあります！」と回答。「公言はできないのですが、将来ヤクルトを背負って立てる、伸びしろのある選手を指名したい」と語りました。他球団との競合覚悟か、という問