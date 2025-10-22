高市政権の発足は、自民党と日本維新の会による連立政権樹立での合意によるもので、歴史的な政局となった。静岡県内の各党幹部からは期待や注文の声が相次いだ。自民の井林辰憲・県連会長は２１日、都内で報道陣に対し、「（首相には）特色ある政策を期待したい。県連としても一枚岩で支えていくことが大事だ」と語った。維新との連立については、「少数与党の時から連立を組む動きがあり、その延長線上ということ」と評価した