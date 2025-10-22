名古屋市南区の集合住宅で今年6月、高齢の女性が遺体で見つかった事件で、死亡した夫が殺人の疑いで10月22日、書類送検されました。名古屋市南区の集合住宅で今年6月、住人の当時77歳の女性が首から血を流して死亡しているのが見つかり、まもなく同居する夫(当時77)も、三重県内で死亡しているのが見つかりました。外部から侵入した形跡がないことなどから、警察は夫が妻の首を刃物で切りつけて殺害した後に自殺を図ったとみ