草〓剛（51）と香取慎吾（48）が、フジテレビ系で11月28日に放送される「大相撲フードバトル〜2025冬の陣〜」のMCを務めることが22日、発表された。2024年夏に放送され、草〓がMCをつとめた「大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル」が大食いに特化して大幅パワーアップ。草〓＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく、一大フードバトルを行う。草〓と香取がフジテレビのバラエティー番組で共演するのは、