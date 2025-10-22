十日町市で玄米60キロが盗まれる被害がありました。警察が窃盗事件として捜査しています。被害にあったのは、十日町市のコメ農家の男性（70代）です。警察によりますと22日、男性から「コメが盗まれた」と警察に通報がありました。男性は21日午後4時ごろ、コメの収穫作業後に自宅敷地内にある倉庫兼作業場を確認した際、出荷用に保管していた30キロ入りの米袋 93袋を確認していました。その後、22日午前6時半ごろ、コメの乾燥機を