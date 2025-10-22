米ニューヨークの国連本部＝2023年11月（共同）【北京共同】ニューヨークの国連本部で9日に開かれた国連総会第3委員会（人権）で、中国の人権問題に懸念を示した日本に中国が反発し「沖縄の人々ら先住民に対する偏見や差別をやめるよう日本に促す」と一方的に主張したことが22日までに明らかになった。中国が国際会議で沖縄に人権問題があると指摘するのは珍しく、日本側は反論した。中国国連代表部は公式サイトに発言を掲載し