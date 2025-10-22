菊花賞に向け、調整するエリキング＝栗東トレーニングセンター第86回菊花賞（26日・京都11R3000メートル芝、G1）の最終追い切りが22日、東西（美浦、栗東）のトレーニングセンターで行われ、前哨戦の神戸新聞杯を快勝したエリキングが仕上がりの良さをアピールした。栗東ウッドチップ（W）コースで単走し、馬なりでラスト11秒2。一度使われて馬体も引き締まった印象で、中内田充正調教師は「前走を使って、さらに良くなってい