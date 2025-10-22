高市総理が「憧れの人物」と語る、イギリスのサッチャー元首相。“鉄の女”と呼ばれた強さの裏には、初の女性首相としての苦しみがありました。高市早苗 総理「国家国民のため、全力で変化を恐れず、果敢に働いて参ります」きのう、新たな総理大臣に就任した高市氏。その高市氏が「憧れの政治家」とするのが、マーガレット・サッチャー氏。1979年にイギリス初の女性首相に就任、東西冷戦期に11年にわたって首相を務め、その強