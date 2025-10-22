歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。熊本でのコンサート後、熊本の街や空港でのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 氷川きよし 】 「熊本！また帰ってくるけんねー」街や空港でのオフショットを公開投稿によれば、氷川さんは「熊本！また帰ってくるけんねー」とのメッセージとともに、熊本での様子を複数枚の写真で紹介しています。 写真には楽屋口での様子や、熊本の街