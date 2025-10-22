かっぱ寿司は、2025年10月23日から11月5日までの間、『かっぱのとろ貝110円祭り』を全店で開催する。脂がのった濃厚な旨みの「みなみ鮪中とろ」と、特許技術で旨みと鮮度を閉じ込めた「瀬戸内海産 蒸し牡蠣」を、各一貫税込110円で提供するというもの。合わせて、「特盛みなみ鮪中とろぶつ&ねぎとろ軍艦」や「瀬戸内海産 蒸し牡蠣といくら あおさ餡茶碗蒸し」など、秋の味覚を満喫できる限定商品もラインアップしている。かっ