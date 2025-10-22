ウガンダ・グル、カンパラ、ビクトリア湖、南スーダン、ケニア【ナイロビ共同】アフリカのウガンダ中部で22日、バス2台を含む車両計4台が絡む交通事故があり、地元警察は少なくとも46人が死亡したと発表した。AP通信によると、ウガンダでは狭い道でスピードを出す車が多く、たびたび大規模な事故が起きている。事故は首都カンパラと北部の主要都市グルを結ぶ幹線道路で発生した。対向してきたバス2台が正面衝突。付近を走っ