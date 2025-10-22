ウクライナの地雷対策を協議する国際会議で記念写真に納まる出席者ら。前列左から5人目は茂木外相＝22日午前、東京都内政府は22日、ロシアが侵攻するウクライナの地雷対策を協議する国際会議を東京都内で開き、地雷除去に関わる人材の育成や、地雷被害者に対する医療や福祉の充実を柱とする支援策を発表した。茂木敏充外相は会議冒頭で「迅速かつ持続可能な地雷対策を推進し、ウクライナの復旧・復興につなげていく」と決意を表