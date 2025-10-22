ダブルス1回戦でプレーする加藤未唯（右）、二宮真琴組＝有明テニスの森公園女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン第3日は22日、東京・有明テニスの森公園で行われ、ダブルス1回戦で加藤未唯（ザイマックス）二宮真琴（エディオン）組がガブリエラ・ダブロウスキー（カナダ）ソフィア・ケニン（米国）組に3―6、3―6でストレート負けした。穂積絵莉（日本住宅ローン）呉芳嫺（台湾）組はニコル・メリチャー（米国）徐