連携協定を結び、記念撮影するヤンマーHDの山本哲也COO（中央）ら＝22日午前、大阪市北区パソナグループと農機大手ヤンマーホールディングス（HD）などは22日、営農型太陽光発電の導入や、品質向上に取り組む農家の表彰といった事業で連携すると発表した。イベント運営や生産技術に知見を持つ2社が協力し、農業の活性化を目指す。ヤンマーHDは、農地の上に太陽光パネルを設置して発電と農業を両立する仕組みを兵庫県・淡路島に