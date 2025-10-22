入所者の女性2人が死亡した事件があった老人ホーム（奥）＝15日、埼玉県鶴ケ島市埼玉県鶴ケ島市の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で入所者の女性2人が死亡した事件は、15日の発生から1週間が過ぎた。いずれも首を絞められ、刃物で複数回刺されており強い殺意があったとみられる。捜査関係者によると、うち1人への殺人容疑で逮捕された元職員木村斗哉容疑者（22）は2人の殺害を認める一方、「恨みはなかった」と供述しており