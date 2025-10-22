疎開船が米軍機の攻撃を受けた後の場面の撮影＝15日、沖縄県石垣市の石垣漁港（石垣市提供）沖縄県・尖閣諸島を行政区域に含む石垣市は、太平洋戦争末期の1945年7月に石垣島から台湾に向かっていた疎開船が米軍機に攻撃され、尖閣諸島に遭難した事件を題材にした映画の撮影を今月15日から始めた。映画を通して事件を全国に広める狙い。ただ、尖閣諸島の領有権を主張する中国との関係に影響するとの見方がある。映画は作家門田