記者会見する日本維新の会の吉村洋文代表＝22日午後、大阪府庁日本維新の会の吉村洋文代表は22日の記者会見で、連立政権を組む自民党との選挙区調整を巡り「現時点では必要ない」と述べた。多党で連立する欧州諸国の現状を例示。自民との政策協議に臨むに当たり、選挙区調整は対象としない旨を高市早苗首相と申し合わせたと説明した。「将来どうなるかは分からない」とも語った。国会議員定数削減は、臨時国会での法案成立に向