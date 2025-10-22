「4コマまんが大賞」の一般部門で大賞を受賞した中川桂さんの「ええアイデア」漫画「フクちゃん」の作者で、4こまの名手として知られる高知市出身の故横山隆一さんにちなみ創設された「4コマまんが大賞」の受賞者が22日発表され、大阪府寝屋川市の会社員中川桂さん（26）が人工知能（AI）をモチーフに描いた「ええアイデア」が一般部門の大賞に輝いた。中川さんの作品は、AIが生成した4こま漫画のアイデアに作者が取り込まれて