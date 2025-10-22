記者会見するプロ野球巨人の岡本和真内野手＝22日、東京都内の球団事務所プロ野球巨人の吉村禎章編成本部長が22日、東京都内の球団事務所で記者会見し、岡本和真内野手（29）の米大リーグ挑戦を認めることを明らかにした。このシーズンオフにポスティングシステムを利用して移籍を目指す。岡本は記者会見に同席し「世界一のリーグ。そこでプレーしたいという一心で頑張ってきた」と心境を語った。以前からメジャーへの憧れを公