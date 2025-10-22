日本テレビ本社＝東京都港区解散したグループ「TOKIO」の国分太一さんが、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵があったとして、近く日弁連に人権救済を申し立てることが22日、関係者への取材で分かった。事実認定した内容や判断の詳細な理由について、日テレが国分さん側に知らせていない点などを問題視している。日テレは6月、人気番組「ザ！鉄腕！DASH！