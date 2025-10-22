福井県の杉本達治知事福井県は22日記者会見し、杉本達治知事（63）から県職員に不適切なテキストメッセージが送られたとのセクハラに関する通報事案があったと発表した。知事はメッセージを送ったこと自体は認めているという。県は職員のプライバシー保護を理由に、メッセージの内容は明らかにしていない。県によると、4月下旬、メッセージを受け取った職員が相談窓口に通報した。弁護士らが職員や知事に聞き取りを実施した。