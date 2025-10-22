さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。10月20日（月）に放送された同番組に、ゲストとしてさや香の新山と石井が出演した。新山は2023年の『M-1グランプリ』で賛否両論を巻き起こしたネタ“見せ算”は「計算通り」と語る。さらに不仲と言われたコンビ仲についても口を開き…。【映像】さや香・新山、コンビの不仲について語る『M-1グランプリ2022』で準優勝の成績を収める