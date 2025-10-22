木徳神糧が急反騰している。農林水産省が２１日、２０２５年産のコメの９月における相対取引価格について、玄米６０キロの全銘柄平均が前年同月比６３％増の３万６８９５円だったと発表しており、コメの価格上昇が業績の追い風になるとの思惑から買いが流入している。同社のほか、コメ関連銘柄として井関農機やクボタにも物色人気が向かった。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。