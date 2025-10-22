（台北中央社）陳駿季（ちんしゅんき）農業部長（農相）は22日、緊急会見を開き、中部・台中市の養豚場で死んだブタから家畜伝染病「アフリカ豚熱」（ASF）の陽性反応が出たと明らかにした。農業部（農業省）は伝染病のまん延を防止するため、同日正午から5日間、全国を対象にブタの移動や食肉処理を禁止すると発表した。陳部長は、21日午前に台中市動物保護防疫処からの通報を受け、死んだブタから抽出したウイルス核酸を検査した