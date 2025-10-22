午後３現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３２２、値下がり銘柄数は２４５、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、建設、繊維、小売など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、銀行など。 出所：MINKABU PRESS