ジャパンバードフェスティバル2024の光学機器・録音機器メーカーエリア 「鳥」をテーマとする国内最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2025」が、11月1日（土）・2日（日）の2日間、千葉県我孫子市の手賀沼周辺にある6カ所の関連施設で開催される。 ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival/略称：JBF）は、2001年に始まり、今回で25回目を迎える鳥関連イベント