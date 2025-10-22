ディーン・フジオカが自身のInstagramを更新し、高田純次との2ショットを披露した。 【写真】池袋のベトナム料理店で高田純次と乾杯するディーン・フジオカ ■ディーン・フジオカが念願の『じゅん散歩』に出演 散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する番組『じゅん散歩』（テレビ朝日系）。2025年9月で放送から10周年を迎え、7月28日から12月31日までを“じゅん散歩祝 10周年”特別期間と