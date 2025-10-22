Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月22日は、1台で7役をこなし旅先で大活躍するPhilips（フィリップス）の「USB モバイルバッテリー DLP4351CB」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Philips(フィリップス) モバイルバッテリー