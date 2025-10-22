ＷＤＩ [東証Ｓ] が10月22日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の5億円→2億円(前期は9.3億円)に60.0％下方修正し、減益率が46.2％減→78.5％減に拡大する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース