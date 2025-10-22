中国・湖北省襄陽市で、「交通違反しまくり」の少女が事故を起こした。中国メディアの快科技などが20日に報じた。記事によると、事故があったのは今月1日。現場で撮影された映像には、電動バイクに乗った少女が交差点に突っ込み、黄色いタクシーと激しく衝突する様子が映っている。少女は事故の衝撃で地面にたたきつけられた。ヘルメットを着用していなかったが、幸い大きなけがはなくすぐに起き上がった。電動バイクで公道を走れ