札幌・中央警察署は2025年10月22日、栃木県那須塩原市の地方公務員の男（37）を、脅迫の疑いで書類送検しました。男は2025年7月19日午後9時ごろ、スマートフォンから北海道のホームページ内の問い合わせフォームに「これ以上日本を売って破壊すんなら、ぶち殺すぞ売国奴知事」などと入力してメールを送信し、鈴木直道知事を脅迫した疑いが持たれています。翌20日午前7時ごろ、道職員から「知事宛に