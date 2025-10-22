中国全土の一定規模以上工業企業（年間売上高2000万元以上）の1〜9月期の付加価値は前年同期より6．2％増加しました。より積極的かつ効果的なマクロ政策の推進を受けて、中国の工業生産は比較的速いペースで成長を遂げており、工業経済は安定を保ちながら成長する勢いを保っています。データによると、全国の一定規模以上工業企業の1〜9月期の付加価値は前年同期より6．2％増加したことが分かりました。業種別で見ると、41の主要工