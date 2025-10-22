Photo: 津田まさき Lifehacker 2025年1月22日掲載の記事より転載 紙のノートはモバイル性が高いものの、じっくりと腰を据えられる場所が必要です。まして、立ちながら書くとなれば不便で集中できません。そこで紙をクリップではさめるバインダーを使っている人も多いのではないでしょうか。バインダーはたしかに便利ですが、たくさんの紙をはさむとクリップの力が弱くて紙が散乱してしまうこ