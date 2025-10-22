経済産業省は、中国のモバイルバッテリーメーカーの日本法人「アンカー・ジャパン」に対し、日本で販売する全ての製品の点検などを求める、行政指導を行いました。「アンカー・ジャパン」は、今月21日、モバイルバッテリーやスピーカーなど4製品について、使い続けると発火などのリスクがあるとして、自主回収を発表しています。回収対象は、モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」や、Bluetoothスピーカー「Soundcore3」な