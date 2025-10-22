岐阜県の山に同県可児市の女性＝当時（33）＝の遺体が遺棄された事件で、県警は22日、昨年末に女性を殺害した疑いで岐阜市の男（55）と内縁関係の女（36）を再逮捕した。2人は別の女性に対する嘱託殺人罪などで起訴されている。