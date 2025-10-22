【モデルプレス＝2025/10/22】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）のKEIKO（清水恵子）が21日、日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。家庭でのエピソードを語り、スタジオを驚かせる場面があった。【写真】MOMONA＆KEIKO、家族ぐるみでディズニー満喫ショット◆7人きょうだい・KEIKO、家族で“フグ刺し”エピソードに驚きの声この日、同番組では「全国びっくり大家族祭」と題し