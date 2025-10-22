ドジャースは２１日（日本時間２２日）、ドジャースタジアムで全体練習を行った。球団が練習の様子を公開した中、多くの選手たちがオリジナルＴシャツを着用して練習に臨んだ。ベン・カスパリウス投手、タナー・スコット投手、キケ・ヘルナンデス内野手らが山本由伸投手の「何としても負けるわけにはいかないので」Ｔシャツを着用。発言からわずか１週間で作成されたとみられる逸品を着て汗を流した。一方の山本は大谷翔平投手