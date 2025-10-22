タレント、グラビアアイドルの、わちみなみ（30）が22日、インスタグラムを更新。サウナでの水着姿を公開した。「鎌倉へサウナを求めゆいちゃんと」と前置きし、菅野結以とサウナへ行ったことを報告。続けて「@tanijirimakotoさん監修なので(?)暗めの仕様世界の明度はもっと小さめで良いぐらいに思えてくるあかりの有り難みを知るそして屋上で青空を独り占めできるおそらぎゅっ」と投稿。サウナ内で、白黒縦じまのワンピー