ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は、ウエストゴム＆バルーンシルエットが楽ちんでおしゃれな、「ムーミン」デザインの「ほんわかパンツ」を紹介します☆ ベルメゾン「ムーミン」ほんわかパンツ 価格：各3,990円（税込）カラー：全3種（ムーミン＆スニフ（ブルー）、リトルミ