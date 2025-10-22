子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラスが、「リーフラス名古屋スポーツ・文化コミュニティ」を立ち上げ、愛知県名古屋市において中学生の土日クラブ活動の運営・指導を開始しました。名古屋市立中学校における部活動の地域展開に伴い、2025年10月から始まった新たな取り組みです。 リーフラス「リーフラス名古屋スポーツ・文化コミュニティ」 部活動の地域展開に取り組む名古