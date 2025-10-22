子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社が、愛知県名古屋市より地域クラブ活動施設管理運営等業務を受託したことを発表しました。2025年10月以降に実施される名古屋市の土日クラブ活動に伴い、中学校施設の管理・運営を担います。 リーフラス 名古屋市 地域クラブ活動施設管理運営等業務を受託 名古屋市では、2025年10月以降、土曜日及び日曜日に土日クラブ活動を実施