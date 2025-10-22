MKグループのエムケイ（京都市南区）は21日、JR新大阪駅隣接の商業ビル・アルデ新大阪2階に、新幹線直送の生鮮食品を扱うミニスーパー「新大阪フレッシュMKステーション」（大阪市淀川区西中島）を開設した。新幹線輸送の生鮮食品日常販売は、関西のスーパーでは初めてという。【こちらも】大阪駅の商業施設「ルクア大阪」に新館、大丸の売り場縮小跡に2026年4月開業へ新大阪フレッシュMKステーションは、エムケイが4月に開設