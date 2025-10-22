ホープ（6195、東証グロース市場）。怖いもの見たさで、何年ぶりかに覗いてみた。会社四季報は特色欄で「自治体の課題解決支援に軸足」とし、業績欄は【好伸】材料欄は【弾み】の見出しを打っている。【こちらも】好収益のストライク、M&A活用の事業承継市場は35年まで増加見込み過去の忌まわしい出来事は、この限りでは跡形も感じられない。しかし株価状況は、依然として「忌まわしい過去」を引きずるかっこうだった。