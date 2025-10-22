女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２３日に、第１９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）東京で再会したトキ（郄石あかり）と銀二郎（寛一郎）。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事にでかける銀二郎を、トキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。