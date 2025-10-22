タレントのマツコ・デラックスが２２日、都内で行われた「令和７年度北海道米新米発表会」に出席した。１４日に一般女性と結婚した「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五の婚姻届の証人になったことを明かし、「大変おめでたい」と祝福。日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で共演中だが、「長い付き合いになったよ。おっさんよ、あいつも。信じられないよね。５０過ぎたおっさんと４０過ぎたおっさんがあんな番組をやっている