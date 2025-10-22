昨年３月にデビューした平均身長１８５センチの２人組歌謡グループ・風輪（ふうりん）が２２日、東京・東池袋のサンシャインシティ噴水広場で、最新シングル「天使と悪魔の愛し方」【感謝盤】の発売記念イベントを行い、ミニライブで同曲を含めた全７曲を歌唱した。３月に「日本ゴールドディスク大賞ベスト演歌／歌謡曲ニューアーティスト」を受賞した次世代のホープ。林業経験１１年の苦労人・拓也は「目標だった池袋サンシ