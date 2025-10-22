サッカーのＪ１川崎は２２日、同クラブと富士通株式会社が「ＳｐｏｒｔｓｆｏｒＮａｔｕｒｅ」のフレームワークに賛同し、フロンターレ、アメフトの富士通フロンティアーズ、女子バスケットボールの富士通レッドウェーブが日本国内のスポーツチームで初めて、この活動に対し署名をしたことを発表した。「ＳｐｏｒｔｓｆｏｒＮａｔｕｒｅ」とは、自然および天然資源の保全に関する国際同盟である国際自然保護連合、国際