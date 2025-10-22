ロックバンド・ORANGE RANGEがNHK総合『SONGS』（後10:00）に出演する。 “平成あるある”で話題となった「イケナイ太陽」の新ミュージックビデオの舞台裏を紹介する。【番組カット】クール！青い照明の下でステージを披露するORANGE RANGE番組では「2025バズヒット特集」と題してこっちのけんと、FRUITS ZIPPERも出演。「リバイバルヒット」「オーディション新時代」「JPOP世界へ」などいくつかのキーワードを元に、音楽メデ