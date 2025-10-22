携帯電話大手4社は、災害時の緊急支援を迅速化するため、電源車の派遣といった支援にあたる地域を分担するなど連携を強化します。【映像】避難所単位でのエリア分担「次の災害に備えてですね、このエリア分担という運用を新たに開始させていただきたいという風に思っております」（NTT災害対策室倉内努室長）携帯各社は災害時、充電のための電源車の派遣や衛星通信サービスを設置するなどの支援を行っていますが、被災地域によ