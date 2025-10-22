兵庫県警本部＝神戸市兵庫県警は22日、患者女性に薬剤のようなものを投与し意識をもうろうとさせ、性的暴行したとして、準強制性交の疑いで神戸市東灘区、医師瀬尾達容疑者（63）＝窃盗容疑などで逮捕＝を再逮捕した。県警によると「思い出せない」と容疑を否認している。再逮捕容疑は2020年11月19日午後、当時院長だった同県尼崎市の耳鼻咽喉科クリニックで、女性＝当時（28）＝に薬剤のようなものを投与して抵抗できない状態